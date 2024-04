Nel video l’intervista a Chiara Ansaloni Curatrice Museo di Nonantola

Nonantola si volta indietro, verso la propria storia medievale, ma lo fa grazie alle più moderne tecnologie.

Al teatro dedicato a Massimo Troisi, ieri è stata presentata la app “Nonantola SottoSopra”, progetto in parte finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato dal Museo di Nonantola, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Perchè Nonantola è famosa per la sua Abbazia, ma c’è molto di più.

Oltre che per gli adulti, è disponibile anche un percorso dedicato ai bambini interessanti alla storia, con giochi, indovinelli e, alla fine del percorso che conduce al Museo, ci sarà un gadget: naturalmente (e medievalmente) dedicato alla storia di Nonantola.