Nel video l’intervista a Marco Neviani, Direttore Generale Scuola Anderlini

Manca poco all’inizio della Moma Winter Cup 2023. Un torneo, targato scuola di pallavolo Anderlini, che riunirà dal 27 dicembre le squadre partecipanti in 6 categorie, femminili e maschili. La competizione, che partirà con il check-in delle delegazioni al Palanderlini, si chiuderà poi il 29 dicembre con la premiazione finale al Palapanini.

Anche per questa occasione, l’obiettivo fondamentale della Scuola è quello di contribuire a crescere ed educare i giovani attraverso la pratica sportiva, creando opportunità per il territorio in termini di servizi offerti e di lavoro. Tutto ciò creando una rete di condivisione tra atleti, famiglie, enti, istituzioni e aziende al fine di rendere lo sport una vera e propria agenzia educativa.