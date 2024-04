Per conquistare il 5° posto, bisogna ottenere almeno…il 4° posto.

Paradossi della pallavolo degli infiniti playoff.

Con due sconfitte sul groppone e una vittoria al tie-break, pur ultima nella classifica del girone a 6 squadra, la storia del Modena Volley non è ancora finita.

Nonostante prestazioni deludenti, peraltro in linea con il resto della stagione, il sestetto modenese potrebbe ancora qualificarsi per le semifinali dei playoff per il 5° posto, il piazzamento che offre la qualificazione alla Challenge Cup come premio finale.

Le chance, diciamola tutta, sono poche: le prossime avversarie si chiamano Verona e Padova.

Diamo pure per scontato il successo di mercoledì prossimo al “PalaPanini” contro Padova, con il quale – sempre per ipotesi – la squadra di coach Giuliani arriverebbe a quota 5 punti.

In mezzo, però, c’è la difficile trasferta di domani sera sul parquet di Verona, squadra attualmente al 2°posto, con 7 punti.

Si tratta davvero dell’ultima spiaggia, per Bruno e compagni.

A Verona ci vorrebbe una vittoria, non solo un punto da eventuale sconfitta al tie-break.

Nel nostro immaginario ruolino di marcia, infatti, 6 punti potrebbero non essere sufficienti per entrare nella Final Four.

In ogni caso, servirà una marcia in più, quella che talvolta si nota, grazie al lavoro di Giuliani: ma ora serve in entrambe le partite, con continuità, altrimenti per Modena sarà una dolorosa, ma giustificata, eliminazione.