Nel video l’intervista a Mario Rabiu, Centrocampista Modena F.C.

In attesa di capire se lo sciopero riguardante il prossimo turno di campionato verrà confermato o no, e in questo senso sarà decisiva la riunione di domani voluta dal Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha convocato la FIGC per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro, il Modena continua ad allenarsi. Lo sta facendo anche Mario Rabiu, centrocampista poco utilizzato a inizio stagione, reduce però da buoni 90 minuti disputati contro il Ravenna. Il centrocampista, beniamino dei tifosi, ha anche spiegato cosa è cambiato con l’arrivo del nuovo mister e che cosa Mignani gli aveva chiesto per l’ultimo match disputato. Rabiu ha confessato anche come si è trovato nella posizione di mediano per sostituire l’infortunato Pezzella.