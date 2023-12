MODENA CALCIO, CAPITAN PERGREFFI: “STRANO CHE NEL 2023 SI VIETINO ANCORA LE TRASFERTE”

Una partita cruciale per far capire al campionato le potenzialità del Modena Calcio. I canarini sono attesi domenica prossima al Sinigaglia dal Como terzo in classifica. Il capitano Pergreffi ha parlato dell’assenza dei tifosi modenesi, polemizzando sulla decisione della Prefettura di Como.