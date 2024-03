Nel video le interviste a Ramona Vai Servizi Sociali Unione delle Terre d’Argine e ad Alberto Bellelli Sindaco di Carpi

In un anno sono aumentate le famiglie coinvolte dal progetto dei comuni delle Terre d’Argine “l’Unione non spreca”, l’iniziativa che aiuta chi è in difficoltà economica. In un periodo in cui l’inflazione ha svuotato i carrelli della spesa a fronte di costi sempre uguali, mentre affitti e mutui hanno eroso il potere di acquisto delle famiglie, attraverso il volontariato i comuni delle Terre d’Argine hanno messo insieme un sistema che raccoglie donazioni ed eccedenze agricole di cibo e non solo per distribuirle a chi ne ha bisogno. Un’attività che rispetto alla scorsa edizione si è fatta più intensa, arrivando a coinvolgere oltre 70 famiglie.

Non ci sono solo persone disoccupate, o in povertà assoluta. Anche chi lavora ma non riesce a rientrare nei costi della casa, dell’auto e della spesa con un singolo stipendio è stato aiutato. Il progetto ha avuto un valore di circa 118mila euro distribuiti per ogni famiglia