Proseguono i lavori di riqualificazione stradale di via Rua Muro, nel centro storico di Modena, con il rifacimento dei sottoservizi e la ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli. Da mercoledì 10 aprile l’intervento si sposta nel tratto compreso tra via Degli Adelardi e via Stella (escluso l’incrocio) per il cantiere Hera e fino a largo San Francesco, per il cantiere comunale, con Rua Muro, quindi, chiusa alla circolazione tra Calle di Luca e via Degli Adelardi, con conseguenti modifiche a viabilità e sosta nella zona. Tra via Stella e largo San Francesco si prevede la riapertura per pedoni e ciclisti nel giro di due mesi. L’intervento ha preso il via lo scorso ottobre dopo i lavori propedeutici che si erano svolti tra fine agosto e inizio settembre per effettuare una serie di saggi richiesti dalla Soprintendenza. Prima della ripavimentazione in selce e ciottoli, Hera si occupa del rinnovo delle reti dei sottoservizi. La riqualificazione di via Rua Muro fa parte di un pacchetto di ripristini di pavimentazioni speciali in centro storico programmato dal settore Lavori pubblici del Comune per un valore complessivo di 350 mila euro (la quota relativa a via Rua Muro è di circa 160 mila euro).