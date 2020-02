Una ventenne di Modena, il cui nucleo familiare riceve dallo scorso maggio il reddito di cittadinanza, è stata sorpresa dalla Guardia di Finanza a lavorare in nero come ballerina in un night club di Rimini. Durante il controllo i finanzieri e i Funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Rimini hanno scoperto altre cinque ballerine in nero. Il fatto è stato comunicato alla sede provinciale I.N.P.S di Modena. In questi casi è prevista la disattivazione della carta di reddito di cittadinanza. La giovane rischia inoltre una condanna da 1 a 3 anni.