Ha inventato di essere stato vittima di una rapina e di essersi ferito alla mano durante una colluttazione ma è stato smascherato dalla Polizia di Stato di Sassuolo. Il protagonista della vicenda è il titolare di una birreria situata in via Fanti. L’uomo ieri mattina intorno alle 6.30 si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo spiegando di non sentirsi bene in quanto quattro ore prima, e cioè poco dopo aver chiuso la sua attività, aveva subito una rapina per mano di due uomini, che con il volto travisato e armati di pistola lo avevano atteso fuori dal locale per sottrargli i soldi dell’incasso, circa 450 euro. Una vicenda poi risultata del tutto falsa. Dopo la denuncia gli uomini della Polizia di Stato hanno dato il via alle indagini e dagli accertamenti disposti tramite il sistema di videosorveglianza hanno evidenziato delle incongruenza fra quanto raccontato dalla vittima e quanto registrato dai filmati. Interrogato nuovamente in Commissariato sui fatti, messo alle strette l’uomo ha confessato di aver inventato l’intera storia, per ragioni ancora non chiare. Per questo motivo è stato denunciato per simulazione di reato.