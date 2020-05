LAPAM E COVID. “INACCETTABILE CHE IL DATORE RISPONDA PENALMENTE”

In vista della riapertura di tante attività c’è una norma del decreto del Governo che Lapam ritiene inaccettabile: è quella che fa rientrare un eventuale contagio Covid in un infortunio sul lavoro per il quale il titolare dell’azienda potrebbe rispondere anche penalmente