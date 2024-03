Nel video l’intervista a Pier Francesco Grasselli, Scrittore

Pier Francesco Grasselli ha l’aria dello scrittore viveur, che conosce bene l’argomento di cui scrive: l’amore. In tutte le sue sfaccettature.

Il suo stile è quello di un “romanticismo controcorrente”. Lo ha utilizzato in libri precedenti, come “I Maschilisti” (autobiografia erotica), che hanno suscitato un certo clamore (e polemiche), lo ha usato anche nel nuovo romanzo “Psycholove”. Nell’epoca del politicamente corretto, Pier Francesco Grasselli è una voce caustica che tenta di essere libera. Anche su argomenti come l’erotismo, le ossessioni d’amore, persino i femminicidi.

Ma quanto c’è di autobiografico nei suoi libri? “Psycholove” ha diverse ambientazioni (Londra, ad esempio), che ci portano lontano, ma cominciano da vicino. Grasselli è un autore assai prolifico: 24 romanzi già scritti, diverse traduzione straniere e altri libri in arrivo.

I prossimi saranno “La Bambola” (una raccolta di cinque racconti) e il sequel “Psycholove – 50 ragazze per dimenticare”.

Titoli…da ricordare.