Una vita passata nelle corsie degli ospedali poi come volontario sulle ambulanze. Si è spento a 75 anni all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, Manuel Efrain Perez, presidente dell’associazione di volontari Fratres Mutinae che durante l’emergenza coronavirus è in prima fila nell’aiuto ai cittadini. Ed è stato proprio il coronovirus a colpirlo. Manuel Perez ha contratto il Covid mentre era a visitare gli anziani in una casa di riposo di Gaiato, una frazione di Pavullo. Il dottor Manuel come lo hanno sempre chiamato i volontari e soccorritori che ha fatto crescere era peruviano di nascita ma a tutti gli effetti bolognese, era un uomo in ottima forma fisica con una grande passione per il nuoto pinnato che praticava a livello agonistico nella squadra senior della Guardia di Finanza di Modena. I primi sintomi sono sopraggiunti alcune settimane fa, poi l’aggravamento e il ricovero in terapia intensiva. Ieri mattina il decesso all’Ospedale Sant’Orsola.