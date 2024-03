FRANCO FONTANA, NUOVA MOSTRA ALL’EX OSPEDALE ESTENSE

Verrà inaugurata domani per essere visitabile fino al 16 giugno 2024 la nuova mostra per celebrare i 90 anni di Franco Fontana. Un’esposizione che mette insieme una serie di scatti frutto di committenze in cui il maestro ha avuto piena libertà artistica