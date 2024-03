In casa Ferrari costretto a fermarsi Carlos Sainz. Attacco di appendicite per il pilota della Rossa, che dovrà essere operato. Lo spagnolo aveva accusato un piccolo malore sul paddock nella giornata di mercoledì scorso. La Ferrari comunica che a partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman.