All’interno le interviste a:

Maurizio Gasparri (senatore di Forza Italia)

Andrea Galli (Capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale)

La sicurezza torna in auge nei programmi delle elezioni regionali del centrodestra. A rilanciarla è Forza Italia, che l’ha resa un punto imprescindibile del suo progetto di governo in regione. Per gli azzurri è necessario ripartire dalla macchina organizzativa per migliorare i numeri dei dati Istat di due anni fa, nei quali l’Emilia-Romagna brillava in negativo per i reati predatori, quelli che toccano da vicino l’incolumità dei cittadini. I contenuti sul tema sono stati presentati oggi in conferenza stampa alla presenza del senatore Maurizio Gasparri, oggi in tour nella nostra regione in vista delle elezioni del 26 gennaio. Una situazione insostenibile per Forza Italia, che propone la creazione di un assessorato apposito sulla sicurezza.