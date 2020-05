Sono in isolamento domiciliare le due persone trovate positive ieri in provincia, si tratta di un residente nel comune di Modena e di un cittadino di Castelfranco Emilia. L’incremento di nuovi casi in Regione, che ha visto solo 24 nuovi malati, è stato il più basso da quando la curva epidemiologica ha iniziato la discesa. Per trovare numeri inferiori bisogna tornare ai primi tre giorni della campagna di test. Nel nostro territorio un uomo 93enne di Pavullo ha perso la vita a causa del coronavirus. In Regione le vittime di ieri sono state 8, 6 uomini e 2 donne. Se ne contano 5 in provincia di Bologna e una, oltre a Modena a Ferrara e a Forlì. Nessun decesso si è verificato a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini.

Meno di 500 pazienti rimangono nei reparti Covid degli ospedali, 80 sono quelli in terapia intensiva. I guariti di ieri sono stati 229 oggi potrebbero superare la soglia dei 20 mila a fronte di poco più di 4 mila persone in regione che risultano essere ancora positive al virus.