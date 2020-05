Nella serata di lunedì i Carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un cittadino italiano, 48enne, residente a Modena, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averlo notato in atteggiamento sospetto in questo centro, hanno deciso di pedinarlo sino alla sua abitazione di Modena. A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti 279 grammi di cocaina e denaro e 370 euro. Il 48 enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso il carcere di Modena