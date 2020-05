Nel video le intervista a Maria Pia Biondi, Direttrice Distretto Ausl di Vignola e ad Angelo Pasini, sindaco vicario di Vignola

Sono stati tanti i vignolesi che ieri pomeriggio hanno partecipato alla ripresa, dopo lo stop forzato per il lockdown, della quarta edizione del progetto “Camminate tra i ciliegi”, l’iniziativa di movimento dolce aperta a tutti e organizzata da Comune di Vignola, Ausl Modena e Insieme si può onlus, in collaborazione con varie associazioni del territorio. Partita nel 2016 come gruppo di cammino, il progetto da due anni prevede anche l’attività motoria nei parchi. Il gruppo si è ritrovato presso l’area esterna dell’ostello comunale “Casale della Mora” seguendo un percorso immerso nella natura. Le camminate proseguiranno poi anche nelle prossime settimane con cadenza bisettimanale, al martedì e al giovedì alle 18. Per le imposizioni anti Covid c’è l’obbligo di presentarsi muniti di mascherina e di gel igienizzante per le mani. Durante le camminate bisognerà poi rispettare il distanziamento in scia di almeno 5 metri dalla persona che precede.