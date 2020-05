Nel video le interviste a Pietro Bertolasi e a Chiara Costetti del Comitato Respiriamo Aria Pulita

La data è sempre quella: il 2022 resta l’anno in cui le fonderie di via Zarlati, alla Madonnina, dovrebbero trasferirsi. Ma i cittadini del comitato Respiriamo Aria Pulita si sono oggi riuniti davanti all’ufficio Ambiente del Comune per denunciare la mancanza di informazioni certe sul percorso di delocalizzazione. Qui, presentando un cartello che richiama le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, hanno lanciato un nuovo appello. Il comitato ha inoltre sottolineato come il problema degli odori, non appena è ripresa l’attività industriale dopo il lock down totale, si sia presentato con insistenza, nonostante gli annunci dell’amministrazione