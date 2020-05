Nel video l’intervista a Gino Bigi, titolare Azienda agricola Pastorizia

Erano circa le 5.30 di questa mattina quando i dipendenti dell’azienda agricola Pastorizia di Spilamberto in Via Modenese hanno avvertito il titolare perché un incendio aveva avvolto l’attività. Sul posto, all’arrivo del responsabile, erano già presenti i Vigili del Fuoco con una squadra da Vignola, a cui è venuta in soccorso anche un’autobotte da Modena per cercare di domare le fiamme che hanno coinvolto un capannone contenente circa 60 rotoballe di fieno e una ruspa, andata completamente distrutta. L’incendio è divampato in una fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Prima di chiudere l’attività gli operari avevano controllato l’azienda e pareva essere tutto in ordine. L’unica pista percorribile relativa alle cause che hanno provocato il rogo, stando a quanto ipotizzato dai pompieri, è quella del dolo.