Nel video l’intervista a Gianluca Pederzani, Tabaccheria Confine

Ha vinto due milioni con un biglietto da dieci euro. È successo alla Tabaccheria Confine fra Vignola e Spilamberto. Non si sa l’identità del fortunato giocatore anche perché il gratta e vinci è stato acquistato prima che entrasse in vigore il lockdown. Chiunque abbia vinto ha finora deciso di restare anonimo. Per la tabaccheria che come la maggior parte delle attività ha visto ridotta la clientela negli ultimi mesi è comunque un evento gradito