Lezioni online almeno per tutto il primo semestre del prossimo anno academico, ovvero fino a primavera del 2021. Sono le linee guida discusse dal Senato Accademico di Unimore ieri sera. Considerando che le regole di distanziamento sociale resteranno le stesse, anche all’inizio del prossimo anno accademico, è stato valutato che sarà tecnicamente impossibile per l’Università di Modena e Reggio riprendere le lezioni frontali con gli studenti in aula. Si prosegue dunque con la didattica a distanza dopo che Unimore ha svolto una analisi tecnica, arrivando a stabilire che i posti distanziati di almeno un metro e mezzo, come previsto dai protocolli, ridurrebbero addirittura dell’80% la possibilità di presenze nelle aule. Ciò non permetterebbe di offrire a tutti gli studenti la possibilità di prendere parte ai corsi. Da qui la decisione assunta unanimemente dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, di proseguire con le lezioni (e gli esami) online per tutto il primo semestre del prossimo anno accademico. Gli studenti invece potranno prendere parte dal prossimo anno a tutte quelle attività, laboratori, tirocini, esercitazioni pratiche, piccoli gruppi di lavoro che saranno possibili nel rispetto del distanziamento reciproco, fra cui anche esami orali o scritti, prevedendo turni e tutte le misure di protezione del caso.