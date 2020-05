Da settimane ormai i numeri per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Emilia Romagna fanno ben sperare: i 104 nuovi malati registrati nella giornata di ieri confermano il trend di stabilità dei contagi. Il lieve aumento di 4 unità rispetto al dato di lunedì non preoccupa, anche perché aumentano notevolmente le guarigioni: 362 i nuovi guariti registrati ieri in Regione, per un totale che sale così 14.251. Scendono anche i malati ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-15) e quelli presenti negli altri reparti Covid-19 (-101). Anche Modena riflette positivamente i dati regionali: solamente 8 i nuovi casi di positività riscontrati nel nostro territorio, tutti e 8 in isolamento domiciliare, per un totale di 3766 malati. Anche il dato delle vittime resta stabile: 5 i decessi che si sono verificati e riguardano tre uomini e due donne. Nello specifico si tratta di un 85enne di Serramazzoni, una 88enne di Soliera, una 99enne di Carpi e un 81enne e un 92enne di Modena. Il totale delle vittime a Modena sale così a 427, con un’età media di 81 anni. Ma anche nell’area modenese crescono in maniera significativa i guariti, che quasi sfiorano le 3000 unità. Sono infatti 2323 i guariti complessivi, di cui 1866 con il doppio tampone negativo.