La notte scorsa i Carabinieri di Castelfranco Emilia sono stati allertarti dal titolare di un’attività dopo che erano stati raggiunti dall’arme antiintrusione installato nel loro locale. Giunti sul posto i militari hanno subito notato due figure uscire da una porta dell’attività e scappare frettolosamente a piedi. Uno dei due uomini, un 21enne di origini straniere, noto per precedenti penali per reati contro il patrimonio, una volta raggiunto ha cercato di opporsi all’arresto strattonando, spingendo e colpendo i militari. Il sopralluogo dei militari nel locale ha rilevato la forzatura della porta d’ingresso. I delinquenti, a causa dell’inserimento del sistema di allarme, non riuscivano a sottrarre nulla. L’interessato dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, verrà giudicato con rito direttissimo