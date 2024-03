Nel video l’intervista a Andrea Galli, Lista civica ModenaxModena

L’emergenza abitativa a Modena, con la difficoltà per i cittadini di trovare alloggi a prezzi accessibili sarà un problema che il nuovo sindaco dovrà essere pronto ad affrontare. La lista civica “ModenaxModena” parla di nodo cruciale, soprattutto guardando alle modalità di assegnazione delle case popolari. L’attuale sistema non potenzia abbastanza, secondo Andrea Galli, il fattore della residenzialità storica, che la Regione Emilia-Romagna ha anzi depotenziato, chiedendo ai Comuni di non valorizzarlo all’interno dei criteri scelti nei propri regolamenti

Di recente è stato bocciato dall’attuale amministrazione un ordine del giorno che chiedeva, al contrario di ciò che ha indicato la Regione, che fossero i singoli comuni a dare diversa rilevanza al criterio di residenzialità storica a seconda delle caratteristiche del territorio. Il Comune di Modena ha rigettato l’ordine stesso, peccando, secondo Andrea Galli, di scarsa lungimiranza