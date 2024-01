La notte scorsa, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, durante un posto di controllo effettuato nella zona industriale carpigiana, ha intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due persone. Il conducente ha eluso il segnale allontanandosi a velocità elevata, motivo per cui è scattato l’inseguimento. Dopo una breve fuga, il veicolo urtava il muretto di un’abitazione e terminava la sua corsa nel canale a margine della carreggiata.

Alla guida del mezzo un 27enne, con a bordo una donna della stessa età. Entrambi sono usciti illesi, ma la donna è stata ugualmente sottoposta a visita sanitaria in quanto in stato di gravidanza.

Nel corso dei dovuti accertamenti, il conducente è stato sottoposto a controllo etilometrico rilevando la positività all’alcool con un tasso ben oltre il limite consentito, nonché è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita.

Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool e sanzionato per guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo del mezzo.