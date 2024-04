Nel video l’intervista a Luigi Sorrentino Segretario Orsa Trasporti

La carenza strutturale di autisti tra le fila del trasporto pubblico locale – la stessa che ha portato in autunno a limitare la frequenza di alcune corse, non essendovi abbastanza risorse per coprirle – sta spingendo Seta ad intraprendere nuove strade. E così, dopo i filippini, è la volta dei richiedenti asilo. La Prefettura di Reggio ha, infatti, siglato con l’azienda un protocollo per attrarre figure con competenze di autisti o meccanici da poter inserire in organico. Stessa identica cosa era stata fatta lo scorso anno, a Modena. Una misura che lascia sempre più perplesse le forze sindacali, in particolare Orsa Trasporti.