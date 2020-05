Nel video l’intervista a Stefano Bonacini (a.d. Carpi Fc)

Non ci sono dubbi sulla legittimità della pronuncia dell’assemblea di Lega Pro che ha scelto il merito sportivo e la media punti come criterio per la quarta promozione in B. Lo ha ribadito anche ieri sera il patron del Carpi Stefano Bonacini, protagonista del nostro Sport Qui, che ha spiegato come il club biancorosso attenda con fiducia la ratifica da parte del Consiglio Federale della Figc che potrebbe valere il ritorno fra i cadetti. Ieri Bonacini ha ricevuto la telefonata di Adriano Galliani, ad del Monza, che ha votato in favore del merito sportivo. Bari e Reggiana chiedono di tornare in campo, ipotesi che si scontra con l’impossibilità di applicare alla Lega Pro i protocolli medici.