Si potrà tornare in Chiesa e seguire le funzioni in presenza soltanto a partire dal 18 maggio, e con tutte le dovute misure sanitarie del caso. Fino a quel momento l’unico modo per seguire le celebrazioni sarà attraverso la televisione. E TvQui garantisce ai fedeli questa possibilità, come sempre fatto dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Domani 13 maggio, nel giorno in cui si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima, la nostra emittente trasmetterà la Santa Messa dalla basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, santuario diocesano, con l’Atto di Affidamento a Maria a partire dalle 20.30. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo di Modena-Nonantola Mons. Erio Castellucci. Come solito sarà possibile seguire la funzione non soltanto dal canale 19 ma anche tramite streaming, collegandosi sul sito www.tvqui.it. Fino a sabato inoltre la nostra emittente trasmetterà in diretta a partire dalle 18.30 il Santo Rosario, recitato dalla chiesa della Beata Vergine Mediatrice, parrocchia della Madonnina.