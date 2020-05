All’interno l’intervista a Calogero Di Francesco (Coordinatore infermieristico Medicina Polmone Covid-19)

Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere. La ricorrenza viene ricordata ogni anno nel giorno in cui nacque Florence Nighintgale, l’infermiera nata il 12 maggio 1820 e ritenuta la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. Una ricorrenza che quest’anno assume un sapore particolare. Instancabili, generosi, sempre in prima linea: infermiere ed infermieri, insieme agli altri operatori sanitari, stanno contribuendo in modo essenziale ed unico a contrastare il coronavirus anche a rischio della propria vita. Dall’inizio della pandemia in Italia sono stati 12mila gli infermieri contagiati, e 39 i morti di cui una nel territorio modenese, la lavoratrice della casa per anziani Villa Margherita. A Modena sono 4.200 in carico presso le Aziende Sanitarie.

Il coordinatore infermieristico Di Francesco ha poi voluto mandare un messaggio alla cittadinanza sui comportamenti fondamentali da tenere nella Fase2.