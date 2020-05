La Polizia locale di Carpi ha denunciato due persone durante i controlli anti Covid. Nel primo caso si tratta di un cittadino non comunitario, trovato in possesso di patente greca contraffatta per cui sono scattati il sequestro della falsa patente e del veicolo e una sanzione amministrativa di 6mila euro. L’altro episodio ha avuto per protagonista una nomade di nazionalità straniera, sprovvista di permesso di soggiorno e che era destinataria di comunicazioni della Procura di Roma, per reati commessi in quel territorio, mai notificate poiché la destinataria risultava irreperibile. In tutto dal 10 marzo al 9 maggio sono state 127 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Carpi su 3.299 persone controllate per le normative Covid.