All’interno l’intervista a:

Dott. Athos Borghi (Direttore Medicina Post-Acuzie del Policlinico)

Prof. Antonello Pietrangelo (Direttore del Dipartimento di Medicina Interna Generale, d’Urgenza e post-Acuzie)

58 pazienti Covid positivi in cura presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena di cui 21 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 37 al Policlinico. 16 in terapia intensiva e 40 in degenza ordinaria: sono numeri confortanti quelli che arrivano dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria per quanto riguarda l’andamento epidemiologico, con un continuo calo dei ricoveri. In questi giorni però il Policlinico è al centro dell’attenzione per il Post-Acuzie, area dedicata a quei pazienti che, terminata la fase acuta di malattia, necessitano di rimanere ancora ricoverati in ospedale per completare il proprio piano di cure. Il reparto infatti, per la positività di 7 pazienti ricoverati, di cui due, affetti da patologie pregresse, purtroppo deceduti, è stato chiuso.

In questa Fase 2 il Policlinico si è anche riorganizzato per intercettare potenziali casi covid e gestire meglio i percorsi di tali pazienti.