All’interno le interviste ai vicini di casa Loris Diacci, Maria Grazia Camurato e Iones Pedrazzi

L’hanno tutti descritta come una famiglia fantastica, socievole, cordiale e unita, nell’immensa difficoltà di avere a carico un figlio 100% disabile. Nessuno dei loro più stretti amici e conoscenti si sarebbe mai potuti immaginare una tragedia del genere. Il racconto degli amici è interrotto dalle lacrime, perché capacitarsi di quanto accaduto per loro non è ancora possibile.

Negli ultimi tempi le condizioni di salute del figlio erano leggermente peggiorate e il padre pareva essere un po’ depresso per lo stato in cui verteva suo figlio.