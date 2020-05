Sono in lieve aumento i nuovi casi giornalieri in Emilia Romagna ma comunque sempre sotto le 100 unità, 77 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Solo due nella provincia di Modena dove però torna a salire il dato dei decessi che oggi sono stati 6 che portano il totale a 483, 25 quelli totali in Regione, 10 uomini e 15 donne, e nessuno provincia conta zero vittime. Ce ne sono 4 a Bologna, Ferrara e nel territorio di Forlì-Cesena, due a Parma e Reggio Emilia e una a Piacenza, Ravenna e Rimini. L’aumento dei nuovi casi si è verificato nelle province occidentali, Piacenza e Parma contano più della metà dei nuovi malati. Nessun positivo è stato trovato a Ferrara e solo 6 in tutta la Romagna.I casi attivi continuano a calare ad una media giornaliera costante sempre sopra le 20’ unità, e oggi sono diminuiti significativamente i ricoverati nei reparti Covid emiliano romagnoli – 304 rispetto ieri. Rimangono così meno di mille malati ospedalizzati, ancora 121 di loro lottano nelle terapie intensive.

PER APPROFONDIRE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.056 casi di positività, 77 in più rispetto a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 248.591 (+4.708).

Le nuove guarigioni sono 253 (16.825 in totale), mentre continuano a diminuire i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi: -201, che passano dai 6.502 registrati ieri ai 6.301 di oggi. Sono questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.318, +131 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 121 (-1). Diminuiscono in maniera significativa quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-304).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 16.825 (+253): 2.027 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 14.798 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 25 nuovi decessi: 10 uomini e 15 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.930. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 2 in quella di Reggio Emilia, 6 in quella di Modena, 4 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 4 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 4 in quella di Forlì-Cesena (1 nuovo decesso nel forlivese), 1 in quella di Rimini. Nessun nuovo decesso da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.405 a Piacenza (14 in più rispetto a ieri), 3.346 a Parma (29 in più), 4.870 a Reggio Emilia (11 in più), 3.839 a Modena (2 in più), 4.451 a Bologna (14 in più); 390 le positività registrate a Imola (1 in più), 977 a Ferrara (nessun nuovo caso rispetto a ieri). In Romagna sono complessivamente 4.778 (6 in più), di cui 1.000 a Ravenna (1 in più), 936 a Forlì (1 in più), 759 a Cesena (nessun nuovo caso rispetto a ieri), 2.083 a Rimini (4 in più).

Le attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile: nuova tenda pre-triage a Viserbella

È stata allestita questa mattina dai volontari del Coordinamento provinciale di Rimini, in collaborazione con i tecnici del Servizio Area Romagna dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, una tenda pre-triage davanti alla Casa di cura “Villa Salus” a Viserbella, nel comune di Rimini, che si aggiunge alle altre già presenti sul territorio.

Diretta Facebook con assessore Donini sabato 16 maggio

La diretta Facebook con l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, per fare il punto sulla situazione sanitaria nella nostra regione, si svolgerà non domani – venerdì 15 maggio, come precedentemente annunciato – bensì sabato 16 maggio alle ore 17.30, sempre sulla pagina @RegioneEmiliaRomagna