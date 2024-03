Nel video l’interviste a Daniele Sirotti, Attore e Regista

Il teatro come espressione artistica e come valore sociale.

Al Teatro Tempio di Modena, Daniele Sirotti – attore e regista professionista – è il docente del corso teatrale “Blue Rose” per aspiranti mattatori del palcoscenico.

Ma davvero tutti vogliono diventare attori?

Ma il teatro è anche una importante palestra di vita, per vincere le proprie debolezze.

Dai 9 ai 99 anni, tutti possono partecipare ai corsi di teatro di Daniele Sirotti.

Per informazione, è a disposizione il sito www.danielesirotti.com