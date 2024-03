Nel video l’intervista a Mauro Solmi, Coordinamento Comitati Acqua Pubblica E-R

La dispersione idrica è ad ora in Italia una vera emergenza se si pensa che ogni anno si perde l’89% dell’acqua piovana. E i dati che riguardano la nostra regione, l’Emilia-Romagna, chiedono massima attenzione. La nostra città, Modena è seconda per dispersione idrica, percentuale maggiore anche alla media dei capoluoghi di provincia italiani. In Emilia-Romagna al primo posto con il 40,2% di dispersione, Ferrara

Servono nuove soluzioni per intervenire, come invasi e laghetti, ma anche saper riutilizzare quelle che già ci sono e qui la ricerca e le nuove tecnologie sono fondamentali

A Modena non è migliore la situazione del costo delle bollette dell’acqua. Dai dati del report dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza attiva emerge che con i suoi 419 euro è la più cara in Emilia Romagna con un aumento del 5,7% sul 2022