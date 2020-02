Chi pizzicherà questa volta Sandrone? Su che cosa farà ridere ma anche riflettere, dal balcone del Municipio, davanti a una piazza Grande colma di modenesi? È questa la domanda che aleggia già da tempo, ma l’attesa sta per finire. Alle 14.00 circa di oggi l’intera Famiglia Pavironica arriverà alla stazione dei treni di Modena direttamente da Bosco di Sotto, il paese immaginario dove abitano Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo e da Piazza Dante inizierà il tradizionale corteo che li porterà tutti e tre fino in Municipio, dove alle 17 prenderà il via l’attesissimo Sproloquio. Quasi sicuramente un pensiero andrà a Mirella Freni, il soprano che ha reso grande Modena nel mondo, ma sui temi di politica e cronaca tutto è ancora possibile. L’anno scorso Sandrone aveva tirato le orecchie al sindaco per la questione chioschi, allora ancora abbandonati al degrado del parco delle Rimembranze, l’anno prima nel mirino era finito l’ex Amcm. Non resta che attendere questo pomeriggio per sapere cosa riserverà Sandrone a colpi di dialetto e bacchettate. Di certo sarà un appuntamento speciale anche per le stesse maschere, che proprio quest’anno festeggiano i 150 anni. E dato che Sandrone è bacchettone ma anche generoso, per l’occasione è stata lanciata una raccolta fondi per fornire al reparto di gastroenterologia del Policlinico un nuovo ecografo. Chi oggi non riuscirà ad andare in piazza Grande, potrà seguire l’arrivo della famiglia Pavironica, il corteo e l’intero Sproloquio in diretta sul nostro canale. Tv Qui seguirà le amate maschere modenesi da Piazza Dante fino al termine dell’atteso discorso dal balcone del Municipio.