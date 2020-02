Nel video l’intervista a Roberto Corradi, residente via dello Zodiaco

Brutta sorpresa in via dello Zodiaco per il proprietario di una Mercedes Classe A. L’auto, da poco comprata, appare ora in queste condizioni: tutte e quattro le ruote del veicolo sono scomparse. Alcuni mattoni tengono su il telaio, a terra, a ricordo delle gomme rimangono solo i bulloni. I residenti dicono che la classe A è ridotta così dalla giornata di ieri. Ancora incerto se il furto, avvenuto probabilmente due notti fa, sia stato ad opera di uno o più ladri. Ciò che è certo, è che questo non è che l’ultimo di una serie infinita di furti che sta letteralmente esasperando i residenti di zona Villaggio Zeta. Una situazione insostenibile, quella denunciata dai residenti, che hanno organizzato anche un comitato, che tuttavia può poco contro i malviventi