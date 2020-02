Sostavano a bordo di un’auto rubata davanti all’ufficio postale di Cognento, all’interno della vettura c’erano un paio di grosse tronchesi, guanti da muratore, due punte di trapano e una torcia elettrica. Ignote le loro intenzioni, armi che potessero far pensare a una rapina non ce n’erano, l’ipotesi è di un sopralluogo per una spaccata. Ieri intorno alle 13.30 una volante della polizia di pattuglia a Cognento ha notato due persone sospette che sostavano in una kia Picanto nei pressi dell’ufficio postale. Eseguito un controllo gli agenti scoprono che la vettura risultava rubata a Bologna tre giorni fa. I due all’avvicinarsi degli agenti hanno tentato la fuga, l’uomo alla guida è stato subito bloccato mentre il compare è stato acciuffato, grazie al sopraggiungere di altre volanti, poco distante in via Benzi. I due sospetti, che sono stati denunciati per ricettazione, sono un tunisino 25enne e un italiano di origini nord africane di 25 anni, entrambi con una lunga lista di precedenti.