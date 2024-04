Nel video le interviste a:

Roberto Butelli, Segretario Siulp Modena

Letizia Budri, Vice Sindaco di Mirandola

La parola-chiave è sinergia: tutti insieme contro il bullismo e il cyberbullismo.

Tutti insieme vuol dire: le famiglie, innanzitutto, ma anche la scuola, le istituzioni, le forze di polizia, tutto il mondo della società civile.

Un problema, quello del bullismo che rischia di trasformarsi in criminalità giovanile e che, purtroppo, è presente anche in una realtà come Mirandola.

Ieri sera, nella sala consiliare del comune, si è tenuto il secondo incontro sul tema, dedicato in particolare ai genitori.

Il primo incontro si era tenuto la settimana scorsa con gli studenti all’istituto Galileo Galilei.

Presenti, ieri sera, diversi esperti: in particolare Andrea Bilotto, psicoterapeuta esperto in cyberbullismo, dipendenza online e disagio giovanile.

Presenti anche i rappresentanti del sindacato di polizia Siulp di Modena.

Il ciclo di incontri sul bullismo e il cyberbullismo ha trovato il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale di Mirandola.