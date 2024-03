Nel video le interviste a:

Cristian Serpini, Allenatore Ac Carpi

Tommaso Tentoni, Centrocampista Ac Carpi

Alessandro Calanca, Difensore Ac Carpi

Il Carpi aggiunge un altro tassello alla sua rimonta e battendo 2-1 il Corticella accorcia a -1 dalla vetta, ora occupata da Ravenna e Forlì. E’ la quinta vittoria nelle ultime 6 gare per i biancorossi, a tratti incontenibili in un primo tempo dominato e aperto dall’incornata di Cortesi dopo una magia di Saporetti a destra.

Dopo tante occasioni, il 2-0 è arrivato a inizio ripresa grazie al tocco di testa sottomisura di Saporetti su spizzata di Verza, rete numero 17 per l’attaccante ravennate. Il gol ha un po’ svegliato il Corticella, che ha accorciato con Lo Giudice, ma il Carpi in contropiede ha sfiorato più volte il tris e nel finale, con i bolognesi in 10 per il rosso a Chmangui, ha retto senza soffrire.

Una domenica doppiamente speciale per capitan Alessandro Calanca, premiato prima della gara dal presidente Claudio Lazzaretti per le sue 100 presenze in biancorosso.