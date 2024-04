Mezzetti è intervenuto sul tema della vicepresidenza di Hera, in aperto contrasto con Giancarlo Muzzarelli. Per la carica, rimasta vacante dopo la scomparsa di Gabriele Giacobazzi, il sindaco uscente ha indicato la candidatura dell’ex assessore Tommaso Rotella. Un’azione che ha contrariato i tre quarti della coalizione che sostiene Mezzetti e che viene vista come un tentativo di Muzzarelli di forzare la sua eredità al futuro sindaco. Ma sentiamo le parole di Mezzetti in merito