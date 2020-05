Proseguono da parte dei sindacati Cobas gli scioperi presso il magazzino TNT di Modena e il Gruppo Marazzi. Per il terzo giorno di fila i dipendenti della TNT scioperano per rivendicare il pagamento anticipato della Cassa Integrazione. Lo sciopero presso il Gruppo Marazzi, fanno sapere i Cobas, nasce invece dalla mancata risposta da parte dell’azienda ai chiarimenti richiesti in merito alla decisione di lasciare a casa operai che risultano assunti in appalto presso la sede di Emilceramica di Fiorano. Il picchetto formatosi in mattinata ha portato a ottenere un incontro informale con la proprietà