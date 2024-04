Da un clima quasi estivo, al ritorno della neve. In queste ore sono caduti circa 15 centimetri di coltre bianca nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro, nell’alto Appennino modenese, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade, che al momento sono tutte aperte e percorribili. Nella serata di oggi i tecnici usciranno per salare le strade maggiormente a rischio ghiaccio, tra cui la strada provinciale 32 di Frassinoro e la strada provinciale 324 del Passo delle Radici.