Nel video l’intervista a:

Alberto Caldana, Presidente Arca Lavoro

Matteo Tiezzi, Presidente Fondazione di Modena

Un’opportunità di togliere dalla strada o da situazioni di marginalità persone bisognose, attraverso l’attività lavorativa retribuita. Non è solo pura filantropia: il progetto Arca Lavoro vuole dimostrare che le imprese sociali possono essere luogo di incontro e collaborazione tra mondo profit e terzo settore. Insomma, attività che fanno bene sia alle persone in difficoltà che all’economia e al benessere del territorio, poiché in grado di creare occupazione.

Proprio per le possibilità ampie che hanno le imprese sociali, l’Europa stessa ha promosso un piano d’azione a sostegno dell’economia sociale, con tanto di risorse dedicate. Il come sfruttare questi fondi e attivare nuovi progetti è stato oggetto di un incontro allo Spazio F, della Fondazione di Modena, che è stata e vuole essere parte attiva in questo contesto. Lei stessa ha indetto il bando “Make Your Impact”, vinto da Arca Lavoro.