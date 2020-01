L’ex terrorista dei Nar fascisti, Gilberto Cavallini, è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Cavallini, 67 anni, era imputato di concorso in strage. Secondo la procura di Bologna fornì supporto logistico agli esecutori materiali dell’attentato, ospitandoli a Villaorba di Treviso. Sempre lui, per l’accusa, si occupò dei documenti falsi e del trasporto a Bologna, fornendo un’automobile.