In tanti questo pomeriggio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Don Giovanni Gherardi, sacerdote molto conosciuto in città per il suo impegno con i giovani e per essere stato il parroco della chiesa di San Vincenzo nello stesso periodo in cui avvenne il noto furto della tela del Guercino. Parenti, colleghi e conoscenti si sono riuniti sul sagrato proprio nella chiesa di cui era parroco in Corso Canalgrande 75, addolorati per la scomparsa di un uomo tanto apprezzato in città e che ha fatto tanto per tutti. Malato da tempo, è morto il 7 gennaio scorso ma lasciando un’importante impronta in ogni persona che ha incontrato, come testimoniato dalla fitta folla presente in chiesa per tributargli un ultimo caloroso abbraccio.