Nel video l’intervista a Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Partito Democratico

“Salvini non ha una candidata a presidente, ha una controfigura”. Esordisce così il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti oggi in tour a Vignola, Modena, Soliera e Carpi per sostenere Stefano Bonaccini. Una risposta di riflesso al maggiore avversario politico, che da quando è iniziata la campagna elettorale in vista del 26 gennaio ha fatto più volte incontri in Emilia-Romagna e in particolare nel nostro territorio. Per Nicola Zingaretti, in visita come prima tappa al mercato di Vignola, i cittadini della nostra regione saranno chiamati a votare un candidato alla presidenza che abbia idee chiare e programmi precisi su come gestire il territorio per i prossimi cinque anni. Zingaretti incalza sull’importanza della continuità in una gestione in Emilia-Romagna che in questi anni ha portato buoni frutti.