Sono iniziati nella mattinata odierna e termineranno tra circa 30 giorni i lavori di manutenzione nel sottopasso ex Benfra. Gli interventi riguardano in particolare l’illuminazione e la posa di segnaletica con gli orari di chiusura notturna. I lavori sono stati programmati in seguito alla segnalazione di alcuni problemi da parte dei cittadini riguardati proprio queste due aree di intervento. In più si sono resi necessari per i danni da atti vandalici: nel sottopasso ferroviario ciclo-pedonale che si trova tra la zona Crocetta e via Scaglietti a fianco del cavalcavia Ciro Menotti sono stati riscontrati graffiti sui muri e il danneggiamento di alcune parti edili. Oltre all’illuminazione, alla tinteggiatura delle pareti e alla posa della segnaletica, i lavori comprenderanno anche la manutenzione del sistema di sollevamento e smaltimento dell’acqua piovana che si accumula, la sostituzione di mattonelle rotte e anche la messa in sicurezza dell’alloggiamento predisposto per il futuro ascensore. Nonostante i lavori il sottopasso rimarrà sempre percorribile, ma al termine dell’intervento verrà chiuso nelle ore notturne.