Tanta paura ma ora il peggio sembra passato. Così Earvin Ngapeth ha voluto rassicurare i suoi tanti tifosi dopo essere stato infettato dal Coronavirus e ricoverato in ospedale in Russia. L’asso francese della pallavolo mondiale ed ex stella di Modena con un post su Instagram ha parlato della positività al Covid 19. “Ne avrò ancora per una settimana, ma la parte più dura è alle spalle, ho passato tre giorni complicati ma ora sembra tutto finito, uscirò dall‘ospedale nel giro di sette giorni. Rimane tutti a casa, così che il virus non arrivi ad altri” le sue parole. Terminata la regular season in Russia, dove Ngapeth gioca con lo Zenit Kazan, al giocatore e a tutti gli atleti del club russo è stato concesso un breve periodo di riposo, nel quale Ngapeth è rientrato in Francia. Tornato nuovamente in Russia il 12 marzo ha subito avvertito il medico sociale di presentare sintomi da raffreddamento. Una squadra speciale di ambulanze è arrivata a casa di Ngapeth per ricoverarlo al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Kazan. Tanti i messaggi di incoraggiamento postati da ex compagni e amici di Modena, dove lo schiacciatore nato a Saint Raphael in 4 stagioni ha conquistato lo scudetto del 2015-16, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Intanto si avvicina il ritorno in palestra per la Leo Shoes dopo una settimana di stop. Lunedì i gialloblù torneranno al PalaPanini lavorando in sala pesi ma solo con due giocatori per volta, sotto la guida del preparatore atletico Oscar Berti.